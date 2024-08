Cosa ci aspetta oggi, 29 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Procedete speditamente, sfruttando l’intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze a voi più favorevoli.

Toro - Accontentatevi dei piccoli piaceri quotidiani senza volare troppo in alto: l’ambizione deve essere sana...

Gemelli - Cercate di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione.

Cancro - Cogliete con destrezza tutte le occasioni che vi capitano a tiro. Potrebbero non ripresentarsi mai più!

Leone - L’energia non è al top, ma l’intuito corre in vostro soccorso regalandovi una dose di intraprendenza extra.

Vergine - Se vi sentite vittime di un torto, esigete le scuse, ma scartate l’idea di rendere pan per focaccia...

Bilancia - Giornata magica dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Chiunque sembra cadere ai vostri piedi.

Scorpione - Per assicurarvi il successo in un progetto di lavoro, oggi dovete essere disposti a mettervi in discussione.

Sagittario - In amore e nel lavoro, sensibilità e intuito sono le vostre armi vincenti. Mettetele a frutto anche in famiglia.

Capricorno - Il romanticismo torna ad essere protagonista facendovi dimenticare gli attriti delle ultime settimane... bene così!

Acquario - Puntando sulla prontezza di riflessi potete finalmente dare il via ad un progetto a cui tenete molto.

Pesci - Ottima giornata per comunicare, svagarvi e soprattutto cambiare aria. Prendetevi del tempo per voi

