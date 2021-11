Cosa ci aspetta oggi, 28 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: È una bella giornata per il vostro segno, adatta a muoversi, a stare con amici e parenti e a fare dello sport.

Toro: La serata vi catapulterà in un’atmosfera molto romantica, quasi da fiaba, che il partner non potrà che condividere...

Gemelli: Avete tutte le carte in regola per trascorrere una giornata serena. Come sempre sarete bravi nell’adattarvi.

Cancro: Sempre meglio non essere imprudenti nelle confidenze e mantenersi cauti nei rapporti con gli amici, ricordatelo.

Leone: Il desiderio di stare con la persona che amate riscalda il vostro cuore e sa riaccendere anche l’unione più spenta.

Vergine: Guardare al futuro con fiducia magari non cambierà il mondo, ma trasformerà il vostro modo di affrontare le cose.

Bilancia: Questa domenica di fine novembre la vostra creatività sarà al top: sarete allegri e una fucina di nuove idee.

Scorpione: Caricate le batterie e cogliete questo momento favorevole per affermarvi con maggiore soddisfazione nel lavoro.

Sagittario: In amore vivete un periodo speciale: dopo tante storie arrugginite, finalmente riprendete smalto!

Capricorno: Un po’ di malumore o una seccatura in casa non devono assolutamente mandare all’aria i programmi della giornata.

Acquario: La stabilità del vostro rapporto affettivo rischia di essere messa in discussione da qualche attimo di smarrimento.

Pesci: Il vostro organismo è in buona forma, non vi potete lamentare. E nonostante tutto, vi sentite molto bene.

