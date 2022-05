Cosa ci aspetta oggi, 28 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Tutti vi descrivono come insicuri, ma è davvero così? O forse vi siete solo abituati alla visione che gli altri hanno di voi...

Toro: Avete accanto qualcuno che sta attraversando una difficoltà importante. La vostra pazienza è un dono inspiegabile...

Gemelli: Prendete fra le mani il vostro futuro facendo scelte importanti nel presente. Non fuggite dalle responsabilità.

Cancro: Non sprecate tempo in pensieri inutili. Quelli di qualità si vedono dai frutti: se vi portano alla vita allora sono utili davvero.

Leone: Oggi fermatevi ad osservare la natura. Ha un che di meraviglioso, mentre il mondo le ruota attorno frenetico...

Vergine: Da poco avete incontrato persone su cui avevate formulato un giudizio negativo. Ora vi tocca ricredervi...

Bilancia: Ballare e cantare libera il cuore da molti pesi, ma se non parlate faccia a faccia con la persona che vi ha ferito servirà a poco.

Scorpione: Potreste scoprire una nuova attitudine in questi giorni. La vostra creatività ancora non ha trovato il suo sbocco più reale...

Sagittario: Scrivere poesie non vi ha mai attirato particolarmente, ma può essere un buon metodo per esprimere le emozioni.

Capricorno: Chiunque vi abbia detto qualcosa di male non ha saputo vedere al di là della vostra aggressività. Non celate la sofferenza...

Acquario: Vorreste che quel rapporto tornasse vivo e libero come era una volta, eppure non sapete come fare. Tempo al tempo...

Pesci: Quanto tempo sprecate fra le nuvole. Imparate piuttosto ad amare la realtà: è lei che porta le gioie più belle.

