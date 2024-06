Cosa ci aspetta oggi, 28 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete_ L’incontro con un ex può rimettere in gioco sentimenti sopiti, con un cambio di guardia sulla scena amorosa.

Toro_ Concedetevi un po’ di passione, che sia per una persona o per un progetto. Mettete da parte la razionalità.

Gemelli_ Qualcosa blocca la vostra evoluzione personale, ma non ne uscirete finché non capirete cos’è.

Cancro_ Sognate in grande e non lasciatevi frenare dalle preoccupazioni quotidiane. La vostra volontà è più forte.

Leone_ È il momento di abbandonarsi a una certa profondità, che non freni però il gusto dell’avventura.

Vergine_ Viaggiate con una provvista di buonumore, dinamismo e audacia, grazie alla quale arriverete lontano.

Bilancia_ Buon periodo per fare acquisti importanti, per dedicarsi ad attività culturali o per appagare un desiderio.

Scorpione_ Risolvete le divergenze di vedute, fonte di malintesi con il partner, ma astenetevi dal muovere critiche.

Sagittario_ Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Non ignoratela.

Capricorno_ Non è facile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma riflettendoci non è impossibile...

Acquario_ Le ambizioni personali divergono da quelle dei vostri cari e diventa difficile trovare un compromesso.

Pesci_ Questioni da chiarire con i dipendenti, i collaboratori, le persone intorno a voi. Non rimandate troppo.

© Riproduzione riservata