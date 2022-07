Come sarà la giornata di oggi? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: La settimana sta per giungere al termine e voi non vedete l’ora che arrivi il weekend. Tenete duro ancora un po’...

Toro: Luglio è il mese che vede la fioritura del geranio: riempite il vostro balcone di petali variopinti, scaccerà la malinconia.

Gemelli: Gli impegni sono molti e il caldo stanca presto. Cercate refrigerio con una granita alla frutta fra una faccenda e l’altra.

Cancro: Non siete fatti per seguire la corrente ma per crearvi una strada da soli. Non dubitate mai delle vostre potenzialità.

Leone: Avete bisogno di rafforzare la fiducia in voi stessi per non finire in un circolo vizioso. Studiate a fondo il vostro io interiore.

Vergine: Le difficoltà che avete superato nei mesi passati non sono da sottovalutare. Datevi credito per la tenacia!

Bilancia: Le aspettative per il futuro non si allineano più con quelle del partner...è arrivato il momento di confrontarsi davvero.

Scorpione: Chi dice di non aver bisogno degli altri per essere felice mente. L’uomo è un animale sociale, lo sapete bene...

Sagittario: Non prendete le critiche troppo seriamente ma provate, invece, a farne tesoro. Siate aperti e gentili in ogni occasione.

Capricorno: Quando il gioco si fa duro, i più furbi vi vogliono nella loro squadra. Starà a voi, però, capire da che parte vorrete stare...

Acquario: Non lasciatevi ingannare da un viso dolce: dietro a chi finge di volere il vostro bene si nasconde un approfittatore seriale!

Pesci: Siete sempre stati forti nell’affrontare le avversità. Ora, vorreste solo un po’ di pace. Resistete, non si farà attendere a lungo.

