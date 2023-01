Cosa ci aspetta oggi, 28 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Chi vive una relazione a distanza riceverà notizie inattese, che potrebbero sconvolgere le carte in tavola.

Toro – In questo fine settimana dovreste dedicare del tempo a coltivare i vostri hobby, oppure a fare dell’attività fisica.

Gemelli – Sul lavoro i nuovi progetti sono tanti e richiedono impegno. Sfruttate la giornata di oggi per riposarvi.

Cancro – Se avete in programma di fare nuove conoscenze, questo è il momento giusto. Buttatevi senza paure!

Leone – È il weekend perfetto per chi è in coppia. Coccolatevi e godetevi una serata tra le braccia del vostro amore.

Vergine – Oggi vi sentite instabili, mancate di lucidità. Non sforzatevi troppo, fate quel che serve con la massima calma.

Bilancia – Vi sentite irresistibili e così vi vedono gli altri. La giornata è perfetta per dedicarvi ai festeggiamenti con gli amici.

Scorpione – Alcuni grattacapi che sembravano irrisolvibili potrebbero districarsi più velocemente di quel che pensavate.

Sagittario – Un’attività che rimandavate da tempo trova oggi il giusto spazio per essere portata finalmente a termine.

Capricorno – Vi svegliate motivati e pieni di voglia di fare: approfittate al meglio del tempo libero che avete a disposizione!

Acquario – Passate la giornata a sognare, con la testa tra le nuvole. Ricordatevi che i sogni, a volte, diventano realtà.

Pesci – Se siete impegnati in attività di grande importanza per il vostro futuro, oggi l’ispirazione vi verrà in aiuto.

