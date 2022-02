Come inizierà la settimana? Ecco cosa dice lo Zodiaco.

Ariete: La settimana comincia col botto! Siate attenti a non farvi sfuggire le occasioni e a non perdere di vista le cose più importanti.

Toro: La vita vi ha fatto comprendere bene quali sono le priorità. Lavoro, famiglia e amicizie hanno un ordine ben preciso...

Gemelli: Un buon proposito potrebbe essere coltivare un po’ di più il sorriso, per dare sostengo anche a chi è triste.

Cancro: Oggi riceverete diversi consigli. Ricordate che siete voi a dover decidere alla fine. La via giusta non è mai quella più facile.

Leone: Siete sorpresi della vostra schiettezza in questi giorni. Niente paura, il percorso che state facendo sta funzionando.

Vergine: Il mondo non è in congiura contro di voi. Per essere liberi smettete di pensare che le persone vi accusino in silenzio.

Bilancia: Coltivate spazi di dialogo in famiglia e con gli amici, vi ritroverete più ricchi e liberi da preoccupazioni inutili.

Scorpione: Sforzatevi di condividere con il partner ciò che vi fa soffrire, senza paura di appesantirlo. Insieme tutto è più leggero.

Sagittario: Se è vero che non dipende tutto da voi, c’è qualcosa che solo voi potete fare. Siete unici nell’amore che date.

Capricorno: Occhio alle dicerie sul posto di lavoro, rovinano il clima generale ma soprattutto vi lasciano un po’ più vuoti di prima.

Acquario: Quando vedrete quegli occhi, provate a pensare com’è che li amerebbe l’amore più grande che ci sia. E fate lo stesso.

Pesci: Non abbiate paura di aiutare gli altri al punto di perderci voi. Siete fatti così e non potete evitarlo. Anzi, non dovete!

