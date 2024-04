Cosa ci aspetta oggi, 28 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Siete pervasi da un entusiasmo inaudito verso la vita e l’amore: non perdete quest’occasione e buttatevi!

Toro - I tanti impegni del weekend vi hanno scaricato le batterie sociali a disposizione. Meglio riposarvi al meglio...

Gemelli - Godete di buona fama tra i vostri amici per le capacità culinarie: perché non li stupite con una cena squisita?

Cancro - Coinvolgete di più il partner nelle vostre passioni, cercando di farlo sentire più partecipe alla vostra vita!

Leone - Costellate la vostra vita di piccoli premi per aver raggiunto con fatica i vostri obiettivi nel mondo del lavoro.

Vergine - Ritroverete finalmente ciò che cercavate da tempo, ma erano davvero i calzini spaiati ciò che cercavate?

Bilancia - Intensità e una grande capacità di accogliere l’altro vi saranno d’aiuto per comprendere le difficoltà del partner...

Scorpione - Niente vi può fermare oggi dal piazzarvi comodamente sul divano e guardare la vostra serie tv preferita.

Sagittario - Andrete in visibilio per una notizia inattesa che vi darà un familiare: non vi resta che attendere!

Capricorno - Ricordatevi sempre di contare fino a 10 prima di dimostrare che avete ragione voi durante una discussione...

Acquario - Ostentare il successo e la felicità non è un vostro tratto distintivo. Cercate di non cadere in tentazione...

Pesci - Sorprenderete un vostro famigliare rifiutando gentilmente una sua richiesta a un pranzo molto noioso...

© Riproduzione riservata