Cosa dicono le stelle per il 28 aprile 2026La giornata segno per segno
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Ariete – Non vi manca lo slancio per superare brillantemente ostacoli e contrattempi, perciò smettetela di lagnarvi.
Toro – Sarebbe utile modificare le modalità con cui interagite in relazione, aprendovi di più al dialogo.
Gemelli – È consigliabile una pulizia mentale ed emotiva per prepararsi a quello che il futuro ha in serbo per voi.
Cancro – Qualche scontro con amici all’orizzonte. Non impuntatevi troppo su questioni di poco conto!
Leone – Saltano fuori vecchie foto che evocano ricordi di qualche tempo fa. Vi manca davvero qualcosa?
Vergine – Qualcosa in ambito domestico non riesce come vorreste o forse come gli altri si aspettavano da voi...
Bilancia – Un’implacabile voglia di autonomia vi spinge a partire per un viaggio in solitaria, magari un cammino spirituale?
Scorpione – Grazie alla complicità di un collega, risolvete un problema di lavoro che vi tormentava da giorni. Ottimo!
Sagittario – Passate un po’ di tempo all’aperto per riequilibrare il vostro corpo e la vostra mente. Anche se piove!
Capricorno – Se non riuscite a raggiungere i vostri propositi, scrivete un elenco di obiettivi chiari e realistici.
Acquario – Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo. Non abbiate paura e godetevi il momento!
Pesci – Opinioni e concetti stimolanti circolano nel vostro ambiente spingendovi a intraprendere un’avventura.