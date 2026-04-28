Ariete – Non vi manca lo slancio per superare brillantemente ostacoli e contrattempi, perciò smettetela di lagnarvi.

Toro – Sarebbe utile modificare le modalità con cui interagite in relazione, aprendovi di più al dialogo.

Gemelli – È consigliabile una pulizia mentale ed emotiva per prepararsi a quello che il futuro ha in serbo per voi.

Cancro – Qualche scontro con amici all’orizzonte. Non impuntatevi troppo su questioni di poco conto!

Leone – Saltano fuori vecchie foto che evocano ricordi di qualche tempo fa. Vi manca davvero qualcosa?

Vergine – Qualcosa in ambito domestico non riesce come vorreste o forse come gli altri si aspettavano da voi...

Bilancia – Un’implacabile voglia di autonomia vi spinge a partire per un viaggio in solitaria, magari un cammino spirituale?

Scorpione – Grazie alla complicità di un collega, risolvete un problema di lavoro che vi tormentava da giorni. Ottimo!

Sagittario – Passate un po’ di tempo all’aperto per riequilibrare il vostro corpo e la vostra mente. Anche se piove!

Capricorno – Se non riuscite a raggiungere i vostri propositi, scrivete un elenco di obiettivi chiari e realistici.

Acquario – Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo. Non abbiate paura e godetevi il momento!

Pesci – Opinioni e concetti stimolanti circolano nel vostro ambiente spingendovi a intraprendere un’avventura.

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