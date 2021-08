Cosa ci aspetta oggi, 28 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Una persona speciale vi sta mancando più del previsto. Non lasciatevi scappate l’occasione di incontrarla di nuovo!

Toro - Uno spiacevole imprevisto: vi tocca fare la parte di qualcuno che si è tirato indietro all’ultimo. Vi saranno tutti riconoscenti.

Gemelli - Un buon guadagno è in arrivo, basterà saper cogliere i segnali che vi darà l’universo e sfruttarli in vostro favore.

Cancro - Al cuor non si comanda: la vostra nuova fiamma non piace ad amici e parenti... e allora? Nessuno potrebbe dividervi.

Leone - Avete passato qualche notte in bianco, o per il caldo o per qualche pensiero di troppo. Recupererete subito!

Vergine - Vi state lasciando andare e fra una cena in spiaggia e un bagno in mare avete dimenticato il lavoro. Sarà difficile rientrare in ufficio.

Bilancia - Qualcuno vi sta facendo girare la testa, non è solo un calo di zuccheri dovuto al caldo! Sognate tenendo i piedi per terra...

Scorpione - Di recente avete avuto la conferma che potete contare sugli amici più fidati per qualsiasi evenienza. Ricambiate il favore!

Sagittario - In questo periodo vi sentite come sulle montagne russe. Fra felicità e arrabbiature, sentite di aver bisogno di calma.

Capricorno - La vista del mare vi rende sempre nostalgici, anche se in foto... Abbandonatevi a ciò che sentite senza alcuna paura.

Acquario - Sentite di non avere più freni inibitori e questo vi fa amare la vita più che mai. Siete nel bel mezzo del vostro momento migliore!

Pesci - Mettersi contro chi è in difficoltà è come sparare sulla Croce Rossa. State dalla parte dei più deboli, siate fedeli a voi stessi...

© Riproduzione riservata