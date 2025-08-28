Cosa dicono le stelle per il 28 agostoLe previsioni dello Zodiaco per la giornata di oggi, segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Vorreste ripartire subito, ma il periodo vi rallenta. Meglio prepararsi bene che correre a vuoto...
Toro: Tornano vecchie sicurezze e qualche nuovo dubbio, ma voi saprete scegliere con testa e cuore.
Gemelli: Conversazioni che chiariscono, sguardi che confondono. Voi vi muovete a zig zag, come sempre.
Cancro: Un’estate intensa vi ha profondamente cambiati. Ora cercate persone che parlino la vostra nuova lingua.
Leone: Qualcosa (o qualcuno) vi sfida. In questo momento brillate, ma serve anche concretezza per vincere.
Vergine: Vedete quello che gli altri ignorano. La fine del mese vi regala chiarezza e un piano da mettere in atto.
Bilancia: Un equilibrio si rompe, ma forse è un bene. Sarete in grado di trovare la bellezza anche nel pieno caos.
Scorpione: Le parole non dette pesano di più. Vi sentite pronti a liberarle, anche se vi fanno tremare.
Sagittario: Vi manca l’orizzonte. Cercate sempre nuove mete, anche interiori. Provate a seguire la vostra mente...
Capricorno: C’è tanto lavoro dietro le quinte. Seminate ora tutto quello che raccoglierete a settembre. Bravi!
Acquario: Siete un passo in avanti, come sempre. Ma qualcuno vi costringe a fare subito marcia indietro...
Pesci: Sogni lucidi e segnali ovunque. Voi sentite tutto, ma ricordatevi di scegliere con lucidità, non solo col cuore.