Cosa ci aspetta oggi, 27 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – I fallimenti non sono la fine di tutto. Possono essere nuovi inizi, rose che devono fiorire. Sappiatene farne tesoro.

Toro – Menomale che ci sono quei colleghi capaci di farvi sorridere! Il periodo è tosto ma lo supererete in team.

Gemelli – In alto la speranza, anche se tutto direbbe il contrario. I desideri sono fatti per essere vissuti, la vita non ve ne priverà.

Cancro – Siete stanchi, avete voglia di mollare. Tutto vi sembra un’ingiustizia. Smettetela di fare le vittime e trovate il buono che c’è!

Leone – Siete decisamente duri con voi stessi. Questo vi rende performanti, ma vi fa sentire poco amati. Cambio di rotta!

Vergine – Timidi lo siete sempre stati con chi vi interessava. Non deve per forza andarsene questa debolezza, è una cosa bella...

Bilancia – Questo è uno dei classici momenti in cui vi sembra che se il mondo finisse vi farebbe un favore. Ma siete vivi per qualcosa!

Scorpione – Occhio a non trascurare le relazioni per l’ansia di dare il meglio al lavoro. Organizzatevi con la testa ma date priorità al cuore!

Sagittario – I pensieri vi fanno affogare. È il momento di trovare strategie per vivere meglio. Vi state perdendo troppe cose!

Capricorno – Non avreste mai detto che potesse andare così. Continuate a crederci, ne varrà la pena e cambierete modo di pensare.

Acquario – Regalatevi reciprocamente un tempo di qualità. Gli occhi hanno bisogno di guardarsi, i volti di conoscersi ancora una volta.

Pesci – Non abbattetevi così. State con i piedi piantati nella realtà: vi aiuterà a stare a galla in questo momento difficile.

© Riproduzione riservata