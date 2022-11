Cosa ci aspetta oggi, 27 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Idee per questa domenica un po’ pigra? Una bella passeggiata in collina potrebbe essere l’ideale.

Toro: Vi aspetta un bel salto nel vuoto, siete stati coraggiosi. Tenete duro, ce l’avete quasi fatta. Fiducia!

Gemelli: Vi sono molti elementi che non vi tornano della situazione in cui siete finiti. Cercate di fare chiarezza.

Cancro: Che siete un po’ distratti se ne sono accorti tutti. Smettetela di negare la realtà e accoglietela!

Leone: Siete così impegnati che non riuscite a trovare il tempo per un dialogo di valore con chi amate. Un caso?

Vergine: A volte vi ingarbugliate in suggestioni inutili che vi fanno perdere la pace. Bloccate questi pensieri sul nascere.

Bilancia: In questo giorno vi sentite dolci ed energici allo stesso tempo. Sappiate usare bene questi doni inattesi.

Scorpione: Non abbiate paura di dire dei sani no, anche se le persone attorno a voi non capiranno fino in fondo.

Sagittario: Troppi film mentali inquinano la realtà di aspettative false. Coltivate la speranza ma vivete il presente.

Capricorno: Oggi provate a rallentare e a fare una cosa alla volta. Il multitasking non sempre aiuta...

Acquario: Settimana turbolenta per voi dell’acquario, ma niente paura: a breve un bel momento per tirare il fiato.

Pesci: A volte siete dei pesciolini un po’ anomali e tenete a distanza il romanticismo. Effetto delle vostre chiusure...

