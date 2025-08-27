Ariete – Spingete sempre sull’acceleratore, ma la giornata vi chiede pazienza. Respirate e osservate meglio.

Toro – In voi si fa largo il desiderio di stabilità, ma qualcosa bussa alla porta del cambiamento. Rimanete aperti...

Gemelli – Ritorni e messaggi inattesi movimentano la fine di questo mese rovente. La vostra curiosità verrà premiata!

Cancro – Per voi è tempo di bilanci emotivi. Siete davvero pronti a chiudere un ciclo e a iniziarne uno nuovo?

Leone – L’estate vi ha acceso, ma adesso è il momento di fare delle scelte più concrete. Attenti ai dettagli...

Vergine – Energia mentale sempre più alle stelle. Siete ben disposti a rimettere ordine, sia dentro che fuori.

Bilancia – Cercate il giusto equilibrio, ma le emozioni spingono molto forte. Non ignoratele, ma accoglietele.

Scorpione – Fine agosto potente per le vostre intuizioni. Qualcuno vi sorprenderà, per cui rimanete ben ricettivi.

Sagittario – Tornate subito con la testa ai vostri progetti. Le idee ci sono, ora l’unica cosa che vi serve è la costanza.

Capricorno – Amate particolarmente la concretezza, ma la giornata vi suggerisce di seguire un’intuizione. Perché non fidarsi?

Acquario – Movimento e contatti stimolanti. In questo periodo siete il centro di una rete che può portarvi lontano.

Pesci – Un sogno oggi tornerà a galla. Giornata ispirata, ma fate attenzione: va organizzata con i piedi per terra...

