Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete – La fortuna non gira sempre dalla parte giusta. Oggi è una di quelle giornate in cui bisogna tenere duro.

Toro – Periodo ricco di lavoro e opportunità professionali, ma voi siete ancora con la testa e il cuore in vacanza...

Gemelli – Saper ascoltare è la prima regola per dare i giusti consigli a un amico in difficoltà. Imparatelo!

Cancro – Se ripensando alla vostra relazione riscontrate più momenti bui che felici, forse è il caso di chiuderla.

Leone – Siete soliti imporre le vostre idee agli altri. Oggi qualcuno vi farà capire che non avete sempre ragione.

Vergine – Nonostante cerchiate sempre di raggiungerla, sotto sotto sapete anche voi che la perfezione non esiste.

Bilancia – Oggi una sorpresa inaspettata da parte del partner vi farà ritornare il sorriso dopo un periodo difficile.

Scorpione – È il momento giusto per appianare gli attriti che avete instaurato con quel collega particolarmente antipatico.

Sagittario – Le cose semplici sono quelle di cui non sapevate di avere bisogno. Cominciate da una bella passeggiata.

Capricorno – La persona che avete conosciuto di recente si rivelerà più attraente del previsto. Approfittatene!

Acquario – Gentilezza e cortesia sono la base di ogni rapporto costruttivo. Anche di quello con il vostro capo...

Pesci – Grandi novità in arrivo sul fronte lavorativo e professionale. Siete pronti a tutto, anche a profondi cambiamenti.

