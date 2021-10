Cosa ci aspetta oggi, 26 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - La stanchezza vi sta mettendo a dura prova. Il sollievo oggi vi arriverà dai momenti di allegria tra colleghi. Riposatevi così!

Toro - Sono giorni un po’ scarichi. Una passeggiata nel verde vi può restituire nuova energia. Abbiate cura di farla!

Gemelli - Questo momento di blackout passerà presto. Per oggi fate fede a questo pensiero e non vi preoccupate del resto...

Cancro - Oggi il vostro cuore ricomincerà a battere. Non importa se sarete corrisposti o meno, bene che siate vivi dentro!

Leone - Non lasciatevi condizionare troppo dalle idee altrui. Ascoltatevi e prendete la decisione che vi rispecchia di più.

Vergine - In arrivo giorni importanti per le questioni di cuore. Non abbiate fretta, tutto farà il suo corso a patto che vi ascoltiate bene!

Bilancia - Vi hanno fatto credere per troppo tempo che le cose belle vanno meritate. Ma c’è chi vi ama in modo gratuito e ha capito tutto!

Scorpione - Questa giornata si colorerà di speranza. Non la lasciate andare, sarà un tesoro prezioso per i giorni a venire.

Sagittario - Ci sono cose che vanno sussurrate, altre custodite fino a quando il tempo non è propizio. Oggi vi accoglieranno i suoi occhi...

Capricorno - Mettere un punto alla cosa si potrebbe, ma sarà la soluzione migliore? Per prendere una decisione vi servirà la pace...

Acquario - La debolezza non vi è mai piaciuta, eppure da lì si comincia ad amare sul serio. Parlatene insieme, nasceranno progetti...

Pesci - Avete sempre pensato di dovervi realizzare, ma nella vita l’importante non è fare qualcosa. Affettività fa rima con priorità...

