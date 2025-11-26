Cosa dicono le stelle per il 26 novembreLa giornata segno per segno
Ariete: Il caffè non basta a ridarvi il buonumore, ma almeno evitate discussioni prima delle nove di mattina.
Toro: L’armadio esplode e voi ancora dite di non avere nulla da mettere, forse è tempo di una selezione coraggiosa.
Gemelli: Vi sentite multitasking, ma il rischio è bruciare la pasta mentre fate la lavatrice: meglio una cosa alla volta.
Cancro: La famiglia vi riempie d’amore, ma anche di notifiche WhatsApp: silenzioso attivato e cuore sereno!
Leone: Vi piace brillare, ma anche la vostra pianta sul balcone merita attenzione: ricordate di annaffiarla.
Vergine: Il senso dell’ordine vi guida, ma a volte serve accettare che il cassetto delle posate resterà disordinato!
Bilancia: Vi bloccate davanti a un menù con troppe scelte, ma la vita non aspetta: ordinate la pizza e godetevela!
Scorpione: La vostra intensità spaventa, ma oggi basta uno sguardo per ottenere l’ultima fetta di torta dal partner.
Sagittario: Se avete voglia di viaggiare, ma pochi denari, anche una gita fuori porta può trasformarsi in un’avventura!
Capricorno: Gli impegni vi rincorrono, ma non dimenticate che ridere davanti a una serie tv conta come terapia.
Acquario: Un’idea stramba vi accende...provatela! Basta poco per trasformare un giorno noioso.
Pesci: I sogni vi portano lontano, ma fate attenzione a non sbagliare fermata dell’autobus mentre fantasticate.