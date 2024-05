Cosa ci aspetta oggi, 26 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Una serata in compagnia degli amici è in grado di ravvivare anche la giornata più noiosa. Organizzatela!

Toro - Oggi sarete tormentati dai rimorsi per una scelta fatta in passato. Non buttatevi giù: avevate le vostre ragioni.

Gemelli - Oggi vi sentite un vulcano di creatività e avete voglia di buttarvi a capofitto nel vostro prossimo progetto!

Cancro - A volte essere chiari e diretti con le persone è l’unica strada da percorrere. Non abbiate paura di esprimervi.

Leone - Una persona a voi cara avrà bisogno del vostro supporto. Siate pronti con una buona dose di buonumore.

Vergine - Per voi passare una giornata a oziare è causa di numerosi sensi di colpa. Eppure a volte è necessario...

Bilancia - Con il partner state vivendo una seconda luna di miele, tanto da essere l’invidia di amici e familiari. Bene così!

Scorpione - I sensi di colpa servono, ma voi ne avete decisamente troppi. Rischiate che qualcuno se ne approfitti...

Sagittario - Esprimere la propria opinione è importante, ma anche farlo con tatto e delicatezza. Ricordatevelo!

Capricorno - Il romanticismo non fa proprio per voi, ma sono tanti i modi in cui ogni giorno sapete stupire il vostro partner.

Acquario - La vostra idea era di prendervi un po’ di tempo da soli, ma si sa, quando Cupido scocca la freccia...

Pesci - La vostra empatia rischia di rovinare la giornata di relax. A volte serve un po’ di egoismo in più.

