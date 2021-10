Cosa ci aspetta oggi, 25 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La paura di sbagliare vi assilla da una vita. Non credete sia tempo di smetterla di darle ascolto?

Toro – Occasione d’oro dopo tanti anni. Quella persona vi fa sentire migliori, e forse è lo stesso anche per lei. Sondate il terreno!

Gemelli – Siete cambiati molto e non tutti lo sanno accettare. Lasciatevi interrogare, se state procedendo sulla strada giusta lo vedrete...

Cancro – In arrivo una bella soddisfazione lavorativa. I clienti vi ringrazieranno, ma il capo se ne accorgerà? Forse non è importante.

Leone – Ci sono relazioni che avete lasciato andare. Oggi avrete la possibilità di rivederle e pensare a cos’era andato storto...

Vergine – Ottimi risultati sul fronte professionale, ma vi manca qualcosa. Prendetevi qualche istante per rifletterci...

Bilancia – È più semplice di come appare nella vostra testa. Sono le ferite a farvi vedere le cose così, invece verrà tutto naturale...

Scorpione – Sorprese in arrivo per voi che non le amate troppo. Forse è arrivato il momento di capire che la speranza esiste!

Sagittario – La sofferenza ci metterà un po’ di tempo ad andarsene. Abbiate cura di trasformarla con chi vi può aiutare come si deve.

Capricorno – Il dialogo manca da troppo tempo fra voi perché tutto possa andare per il meglio. Riprendetelo e tornate inseparabili!

Acquario – Cuori impavidi non lo siete mai stati, ma nella vita si cresce e si cambia. Chi vi conosce vi darà la conferma che cercate...

Pesci – State moltissimo in gruppo e non pensavate di desiderare di stare un po’ più da soli. Forse l’amore sta cominciando davvero.

© Riproduzione riservata