Ariete – Un po’ di malinconia caratterizzerà la vostra giornata. Non lasciate che prenda il sopravvento, siete forti e lo sapete!

Toro – Se non siete d’accordo con i vostri colleghi provate a parlarne e cercate di prendere in considerazione le opinioni altrui.

Gemelli – Quando guardandovi allo specchio vedete negatività, ricordate che siete un faro per qualcuno, un’ancora di salvezza...

Cancro – Se ci tenete a qualcuno non cercate di nascondere il vostro affetto in tutti i modi: finirete per allontanarlo...

Leone – Ammirate chi è sempre in grado di apparire calmo e posato. Mostrare i propri sentimenti, però, non è un difetto ma una virtù.

Vergine – A volte faticate per fare chiarezza fra i pensieri che vi affollano la mente. Oggi è uno di quei giorni, ma passerà!

Bilancia – Spesso chi vi sta intorno vi chiede consigli ammirando la vostra incredibile stabilità emotiva. Sosteneteli come potete.

Scorpione – Spesso vi capita che i vostri presagi si avverino... Forse è solo casualità o forse il vostro intuito è davvero imbattibile.

Sagittario – Quando pensate alla tranquillità avete in mente campi sterminati e natura tutto intorno. Pianificate una giornata nel verde.

Capricorno – Le giornate tutte uguali vi annoiano... Perché non date maggiore spazio alle vostre passioni? Vi riscoprirete creativi!

Acquario – Amanti del cinema: fra i titoli più recenti ne scoverete uno in grado di ricordarvi cosa significhi sognare a occhi aperti...

Pesci – Per oggi mettete da parte ogni rigidità, permettevi di tornare un po’ bambini e credere nella magia che riserva per voi il domani.

