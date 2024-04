Cosa ci aspetta oggi, 25 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Se il capo vi ha concesso un weekend lungo, approfittatene! Partite con la famiglia senza senso di colpa.

Toro – Quanto vi era mancato svegliarvi tardi la mattina? Ora davanti a voi avete tutta una giornata per voi...

Gemelli – Che fare quando si ha tempo ma pochi piani? Improvvisare! Scorrete la rubrica e aggregatevi alla comitiva giusta...

Cancro – Ok, forse poltrire tutto il giorno non fa per voi, ma avete bisogno di fermarvi: il vostro corpo chiede tregua.

Leone – Il malessere che vi portate dietro da giorni non vi rende inquieti. Ritrovate un po’ di serenità con gli amici.

Vergine – Sapete bene come affrontare gli imprevisti. Non scoraggiatevi, perché il risultato sarà grandioso lo stesso.

Bilancia – Non serve fare grandi gesti per far stare bene l’altra persona. Uscite e godetevi queste ore di calma...

Scorpione – Non credete che forse sarebbe il momento ideale per riallacciare i rapporti con quella persona? Pensateci.

Sagittario – La voglia è quella di rimanere sul divano, ma almeno aprite una finestra e assaporate l’aria di primavera.

Capricorno – Da maniaci della pianificazione quali siete, avete organizzato questa giornata da settimane: godetevela!

Acquario – Se la vostra famiglia vi ha sequestrato la giornata, forse gli mancavate tanto. Date loro soddisfazione...

Pesci – Un weekend fuori porta sarebbe stato la soluzione ideale, ma se il denaro scarseggia rimane la fantasia...

