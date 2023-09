Cosa ci aspetta oggi, 24 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non avete organizzato nulla per questo weekend? Non disperate: radunate gli amici per una serata divertente!

Toro – Rovinereste un’amicizia solo perché il vostro orgoglio è stato ferito? Riflettete se il gioco vale la candela.

Gemelli – Mordere la vita fino all’ultimo pezzetto disponibile: questo è l’atteggiamento che dovete usare. Forza!

Cancro – Omettere parte della verità al partner equivale a mentire? Riflettete su questo prima di agire...

Leone – La lentezza con cui vi riprendete da una rottura sentimentale rischia di precludervi molte opportunità...

Vergine – Vantarvi di non provare alcunché nei confronti di vecchie relazioni finite non vi renderà certo più forti...

Bilancia – Beneficerete del vostro impegno a lungo profuso nella cura di voi stessi e del vostro corpo.

Scorpione – La vostra brillantezza e il vostro charme saranno le armi migliori nella seduzione di possibili partner...

Sagittario – Tornerete su una strada che vi sembrava di aver ormai abbandonata e rivedrete ogni vostra scelta...

Capricorno – Renderete la vita difficile a tutti i vostri colleghi oggi, a causa del vostro malumore ballerino… Aiuto!

Acquario – Ombre del vostro passato potrebbero ritornare e mettere in crisi ogni decisione presa fino a oggi...

Pesci – Penserete più a voi stessi e al vostro bene che agli amici che vi hanno sempre sfruttato ingiustamente.

