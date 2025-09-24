Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete – Sacrificare la libertà inseguendo obiettivi che non ci appartengono è sempre un errore. Tornate sulla retta via!

Toro – Trascorrete ore piacevoli in compagnia e riceverete finalmente le attenzioni che desiderate da tempo.

Gemelli – Potrete contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che vi stanno più a cuore.

Cancro – Una giornata ricca di soddisfazioni che avrà un immediato effetto positivo sull’umore, da giorni altalenante.

Leone – Accettate una certa inconcludenza senza emettere giudizi troppo severi nei confronti di voi stessi.

Vergine – L’incertezza è tenuta sotto controllo e vi permette di godervi una serata in compagnia di chi amate.

Bilancia – Ottimi spunti creativi vi metteranno in luce nell’ambiente di lavoro. Pronti a stare al centro dell’attenzione?

Scorpione – Nel lavoro studiate con attenzione tutti i dettagli e individuate le mosse giuste per avere successo.

Sagittario – Costruttivi e sereni i rapporti di lavoro. Meno equilibrata la situazione in famiglia, ma ci siete abituati.

Capricorno – Un impegno costante porta risultati concreti. Questo non vale solo sul lavoro ma anche in ambito sentimentale.

Acquario – Se avete voglia di rinnovare l’arredamento della casa, oggi è una giornata favorevole per farlo. Attivatevi!

Pesci – Se qualcuno ha da ridire sul vostro operato, non rifiutate il confronto e cercate di capire le sue ragioni.

© Riproduzione riservata