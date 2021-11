Cosa ci aspetta oggi, 24 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Il grigiore delle giornate autunnali sta tirando giù anche il vostro umore? Ci vuole un po’ di divertimento oggi!

Toro - Siete sempre molto esigenti con chi vi sta intorno ma, oggi, c’è qualcuno che sta chiedendo maggiore clemenza.

Gemelli - La vostra passione per la lettura è ormai assopita da tempo. Forse è ora di risvegliarla con qualche libro interessante.

Cancro - Siete molto bravi a dare consigli in fatto di sentimenti. Quando è il vostro turno, però, siete un po’ impacciati...

Leone - Una giornata di totale benessere: forse non sarà oggi ma arriverà presto, iniziate a pianificarla nei minimi dettagli.

Vergine - Ultimamente state vivendo un po’ troppo nel passato mentre fareste meglio a concentrarvi sull’oggi per progredire.

Bilancia - Nella vostra testa c’è un nome che vi distrae dalla routine quotidiana. L’amore bussa alla porta, non lasciatelo attendere!

Scorpione - State forse trascurando qualche amicizia storica? Cercate di non lasciare indietro nessuno o lo ferirete molto...

Sagittario - Il rimpianto non fa per voi: quando avete un desiderio vi buttate nella sua realizzazione, nessuna occasione mancata!

Capricorno - Immergetevi in qualunque cosa vi possa ispirare per migliorare la vostra vena creativa. Oggi vi sarà utile sul lavoro.

Acquario - Vi sentite un po’ demoralizzati dai successi altrui, non riuscite a non essere gelosi. Con il tempo imparerete come fare...

Pesci - Ricercate dentro di voi tutto ciò che reputate più significativo. Liberatevi del superfluo per vivere al meglio il presente.

© Riproduzione riservata