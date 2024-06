Cosa ci aspetta oggi, 24 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Lasciate del tempo ai vostri amici per valutare le proposte che avete fatto. Non serve mettere pressione!

Toro - Se non capite un compito al lavoro, non temete: vedere come funziona nella pratica vi aiuterà ad affrontarlo.

Gemelli - Quando vi sentite svogliati e demotivati, chiedete consiglio a chi vi sta accanto su cosa fare per tirarvi su.

Cancro - Abbiate più a cuore il vostro tempo: non perdetevi in cose futili, ma focalizzatevi su ciò che vi può servire.

Leone - Quando approfondite un argomento per un dibattito, fate una ricerca sulle fonti. Non sempre è tutto vero!

Vergine - Siete indecisi se comprare un oggetto che sapete bene non vi serve davvero. Pensateci bene...

Bilancia - Oggi non capite proprio come interpretare le parole e i comportamenti del partner. Chiedete spiegazioni.

Scorpione - Se voi siete veloci in un’attività, non significa che lo siano tutti. Ricordate: ciascuno fa con i propri tempi...

Sagittario - Avete paura a proporre qualcosa, ma non ha senso: ciò che vi piace piacerà anche ai vostri amici. Non dubitatene!

Capricorno - Essere persone intelligenti non vuol dire avere tutte le risposte del mondo. Ogni tanto ve lo dimenticate...

Acquario - Si sa che siete impulsivi, ma in alcuni casi è fondamentale riflettere bene prima di prendere una posizione drastica.

Pesci - La prima opinione potrebbe non essere gradita dal vostro capo: meglio averne già una di scorta...

© Riproduzione riservata