Cosa ci aspetta oggi, 24 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non c’è giovane cuore che a giugno non batta: forse c’è qualcuno che vi gira attorno che dovreste considerare...

Toro – A volte confrontarvi con persone che la sanno molto più lunga può farvi bene. Occhio però a non sentirvi dei buoni a nulla.

Gemelli – Le aspettative altrui alla lunga logorano. Cercate di capire chi volete essere e non fatevi fregare da quello che pensano.

Cancro – Gli orizzonti sembrano premiare i vostri sfrozi, occhio solo a non inorgoglirvi troppo, potreste smarrire la via.

Leone – Non vergognatevi dei vostri difetti. Ognuno ha la propria lunga lista, solo che voi non siete tanto abili a nasconderli...

Vergine – Recuperate le vecchie amicizie che si stanno affacciando nella vostra vita. Sarà un vero guadagno per il futuro.

Bilancia – Non rinunciate ogni volta a qualcosa che vi piace. Qualche piccola gioia potete anche concedervela...

Scorpione – Talvolta vi dimostrate i peggiori nemici di voi stessi. Piantatela di sabotarvi: la felicità esiste anche per voi.

Sagittario – Siete proprio sicuri della decisione presa? Forse considerare la cosa in un momento di pace vi aiuterà a capirvi meglio.

Capricorno – Non impazzite per organizzare tutto. Le vacanze sono belle anche perché regalano gioie incalcolabili...

Acquario – Ultimamente non siete troppo socievoli. Vi siete chiesti il motivo? Provateci, senza però incolpare voi stessi!

Pesci – La timidezza non è un crimine. Questa cosa proprio non vi entra in testa. In realtà è il vostro lato più autentico.

