Cosa ci aspetta oggi, 24 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Ci vuole coraggio a essere se stessi, ma lo sforzo poi ripaga sempre. Cominciate a mettervi in gioco dalle piccole cose...

Toro – Avete un grande desiderio di famiglia, ma c’è una parte di voi che ha paura. Lasciatevi condurre dalla vita, ne sa più di voi...

Gemelli – Le idee non vi mancano ma quando si tratta di realizzarle vi assale spesso la pigrizia. Lavorateci su, ne vale la pena.

Cancro – Solo qualche mese fa non pensavate che ce l’avreste fatta. Invece state camminando alla grande sui sentieri del cuore!

Leone – Siete dei creativi in fondo, anche se cercate di rientrare sempre nelle regole. Se solo a volte aveste il coraggio di romperle...

Vergine – Le relazioni al lavoro vi metteranno alla prova ma troverete ristoro in famiglia grazie a piccoli momenti di festa.

Bilancia – Non è facile per voi sentirvi soddisfatti, la vostra tensione al perfezionismo non vi dà mai tregua. Mollate un po’ la presa.

Scorpione – Le persone contano sulla vostra presenza ma non potete dividervi fino a spezzarvi. Fate del vostro meglio. Andrà bene!

Sagittario – All’orizzonte qualche delusione riaprirà ferite passate, ma accanto a voi c’è qualcuno che renderà tutto più sopportabile.

Capricorno – Non è scappando che capirete qual è la cosa giusta. Lasciatevi forgiare dalle difficoltà. La verità poi verrà a galla da sola.

Acquario – Avete troppe cose per la testa, forse è il caso di concentrarsi su quelle che contano davvero. Cercate di capire quali sono.

Pesci – È tempo di pace con la vostra fragilità e con quello che non vi piace di voi stessi. A cominciare da oggi!

