Cosa ci aspetta oggi, 24 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Vi accorgerete che il mare non ha annegato le antiche preoccupazioni, che riemergeranno con forza alla fine dell’estate.

Toro – Le amicizie interessate non fanno per voi. Chi non si è fatto sentire in tutti questi mesi non merita la vostra compagnia.

Gemelli – Oggi siete raggianti. La vostra allegria contagia chi vi sta intorno, ma siete sicuri che non si tratti di una messinscena?

Cancro – Siete ancora entusiasti per i successi appena conseguiti, ma tenete a bada l’entusiasmo e cercate di ricomporvi.

Leone – Se avete festeggiato il vostro compleanno in grande stile, cercate di recuperare le energie con una bella dormita.

Vergine – Quella che vi sembra una situazione irrisolvibile, in realtà, è un’opportunità da cogliere al volo. Non fermatevi all’apparenza.

Bilancia – Non chiedete troppo a voi stessi. Avete dato il massimo e ora meritate di raccogliere ciò che avete seminato.

Scorpione – Per scaricare lo stress ci sono modi molto più efficaci che prendervela con chi vuole solo darvi una mano.

Sagittario – I risultati tanto sperati sono ormai all’orizzonte. Ancora un po’ di pazienza e potrete raccogliere i frutti del vostro impegno.

Capricorno – La voglia di rivalsa può essere uno stimolo a dare il massimo, ma attenti a non farvi travolgere dai sentimenti negativi.

Acquario – Vorreste che gli altri imparassero a conoscere altri aspetti del vostro carattere, ma cercate di non snaturarvi.

Pesci – Non sempre il vostro modo di fare viene apprezzato da colleghi e datori di lavoro. Spiegate loro che agite in buona fede.

© Riproduzione riservata