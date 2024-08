Cosa ci aspetta oggi, 24 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Trovate un nuovo obiettivo da inseguire e lavorate sodo per raggiungerlo. Fidatevi delle vostre capacità!

Toro – Trovate insopportabile essere tornati dalle ferie e ricominciare a lavorare? Programmate il prossimo viaggio!

Gemelli - La fortuna sembra avervi voltato le spalle? Voi non demordete e aspettate che ritorni favorevole...

Cancro - Per avere un risultato ottimale non vi servirà altro che molta concentrazione. Non vi distraete troppo...

Leone - Energie al massimo, concentrazione totale e obiettivo ben fissato: non vi resta che vincere le prossime sfide!

Vergine - Non avete fatto nulla per consolare un amico in difficoltà? Rimediate e proponetegli una serata insieme!

Bilancia - Beneficiate di un’energia particolare, in grado di piegare gli altri ai vostri desideri. Usatela con cautela...

Scorpione - Vi sembra di non avere scelta su una questione spinosa e fondamentale, ma non è affatto cosi!

Sagittario - Tramutate la vostra passionalità in energia da incanalare nella relazione e conquisterete quella persona!

Capricorno - Andate incontro a un percorso a ostacoli: non vi resta che rimboccarvi le maniche e dare il meglio di voi!

Acquario - Avete davvero la testa dura, ma qualche volta questa caratteristica aiuta, soprattutto ad essere costanti...

Pesci - Contare su di voi è sempre una vittoria: non deludete mai le aspettative! Quindi non iniziate proprio oggi...

