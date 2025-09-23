Cosa dicono le stelle per il 23 settembreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: State per affrontare un periodo in cui la pazienza sarà la parola d’ordine. Pazientate e sarete ricompensati.
Toro: L’economia domestica vi sfugge di mano come il coperchio del barattolo di sottaceti. Fate un bilancio!
Gemelli: Avete così tante idee che potreste vederle. Sceglietene una e portatela a termine, vi distrarrà dal resto...
Cancro: Questa settimana concedetevi di essere leggeri e un po’ egoisti, giusto per capire che non è peccato!
Leone: Il vostro carisma è in saldo del 30%, ma nessuno se ne accorge perché brillate comunque. Usatelo!
Vergine: State cercando l’ordine perfetto praticamente ovunque. Per una volta pensate fuori schema...
Bilancia: Ultimamente vi trovate a mediare tra amici, colleghi e famiglia. Non potete fare tutto da soli, datevi tregua...
Scorpione: Mostrare un po’ di vulnerabilità oggi non vi renderà deboli: al contrario, vi renderà finalmente umani.
Sagittario: Da qualche tempo avete voglia di fuggire lontano. Oggi fate della quotidianità la vostra avventura!
Capricorno: State scalando obiettivi immaginari con la vostra solita determinazione. Ma ammirate anche il panorama...
Acquario: Le vostre idee vi stanno intasando i pensieri, senza lasciarvi pace. Provate a metterle su carta...
Pesci: State vivendo tra sogni ad occhi aperti e playlist malinconiche. Non tutto però deve essere una tragedia...