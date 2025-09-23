Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: State per affrontare un periodo in cui la pazienza sarà la parola d’ordine. Pazientate e sarete ricompensati.

Toro: L’economia domestica vi sfugge di mano come il coperchio del barattolo di sottaceti. Fate un bilancio!

Gemelli: Avete così tante idee che potreste vederle. Sceglietene una e portatela a termine, vi distrarrà dal resto...

Cancro: Questa settimana concedetevi di essere leggeri e un po’ egoisti, giusto per capire che non è peccato!

Leone: Il vostro carisma è in saldo del 30%, ma nessuno se ne accorge perché brillate comunque. Usatelo!

Vergine: State cercando l’ordine perfetto praticamente ovunque. Per una volta pensate fuori schema...

Bilancia: Ultimamente vi trovate a mediare tra amici, colleghi e famiglia. Non potete fare tutto da soli, datevi tregua...

Scorpione: Mostrare un po’ di vulnerabilità oggi non vi renderà deboli: al contrario, vi renderà finalmente umani.

Sagittario: Da qualche tempo avete voglia di fuggire lontano. Oggi fate della quotidianità la vostra avventura!

Capricorno: State scalando obiettivi immaginari con la vostra solita determinazione. Ma ammirate anche il panorama...

Acquario: Le vostre idee vi stanno intasando i pensieri, senza lasciarvi pace. Provate a metterle su carta...

Pesci: State vivendo tra sogni ad occhi aperti e playlist malinconiche. Non tutto però deve essere una tragedia...

