Cosa ci aspetta oggi, 23 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Giornate impegnative per il vostro cuore. Avete l’impressione che le cose non cambieranno. Un po’ di fiducia non guasterebbe!

Toro: Avete la straordinaria capacità di accogliere le fatiche altrui, anche se a volte potrebbero ferirvi. Siate fieri di voi stessi.

Gemelli: Ci sono verità difficili da ascoltare, eppure la libertà nasce proprio così. Abbiate coraggio, vi ripagherà!

Cancro: Il lavoro vi sta stancando ma vi fa anche crescere molto. È tempo di passi importanti, l’indipendenza vi aspetta!

Leone: Non avete difetti di fabbrica, smettetela. Si può migliorare nella vita, il problema forse è che non ci credete a sufficienza.

Vergine: Gli amici sono il vostro motore instancabile di vita. Nuove scoperte all’orizzonte, oltre le aspettative...

Bilancia: “Occhio non vede cuore non duole”. Non ne siete proprio convinti, ma forse tagliare vi farebbe bene. La vita ricomincia!

Scorpione: Tempo di scelte importanti anche per voi. Ricordate che non siete soli, il coraggio non vi manca e ce la farete benissimo!

Sagittario: Vi sentite diversi, come se nessuno potesse capirvi. Guardatevi bene intorno, qualcuno capace di comprendervi esiste...

Capricorno: Riprendete in mano le redini della vostra vita. Il cielo può tornare sereno, i vostri occhi illuminarsi ancora con cose semplici.

Acquario: Se non ci fossero i vostri colleghi sarebbero giornate terribili. Oggi una bella occasione per approfondire una conoscenza...

Pesci: Le vostre difese si alzano un po’ troppo spesso ultimamente. Forse avete paura dell’altro. Ricordatevi che non è un nemico!

