Cosa ci aspetta oggi, 23 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Avete imparato a riflettere prima di agire d’impulso ma, in certe situazioni, proprio vorreste non pensare. Non demordete!

Toro: In questo venerdì di luglio vi sentite più che mai carichi e pronti ad affrontare qualsiasi sfida la vita vi ponga davanti...

Gemelli: Fate tesoro degli errori passati per fare in modo che non si ripetano più. Le vostre prestazioni lavorative ne gioveranno.

Cancro: La vostra grinta proverbiale vi sta un po’ abbandonando in questo periodo. Tornerete più in forma che mai a breve...

Leone: Qualcuno sta cercando in tutti i modi di farvi saltare i nervi. Non cedete alle provocazioni ma rispondete a tono!

Vergine: Dubitate troppo spesso di voi stessi mentre chi vi sta intorno vi apprezza molto. Ascoltate chi vi vede per come siete davvero.

Bilancia: C’è qualcosa di strano che aleggia nell’aria...che sia forse amore? Di certo vi sentite leggeri e rilassati come degli innamorati.

Scorpione: Siete concentrati sull’obiettivo, determinati come non mai. Siate abili nel non farvi distrarre, ma prevedete qualche pausa!

Sagittario: Ci sono grandi novità in vista sul lavoro! Un’occasione che aspettate da tanto sta finalmente per arrivare.

Capricorno: Avete una gran voglia di lasciarvi tutta questa incertezza alle spalle e di prendere il toro per le corna. Continuate così!

Acquario: Forse state cercando l’anima gemella nel posto sbagliato. Provate a pensare fuori dagli schemi e non scoraggiatevi...

Pesci: I vostri consigli sono sempre sinceri, a volte anche troppo. Ogni tanto omettete dettagli che potrebbero ferire gli altri.

