Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle!

Ariete: Non dovete per forza riempire ogni momento: perché non provate a ritagliarvi un piccolo spazio di silenzio?

Toro: A volte sembra vi piaccia proprio sperperare, ma si può stare in compagnia anche senza spendere troppo!

Gemelli: Ricordate che non è tutto dovuto o obbligato: impegnatevi in qualcosa che abbia un significato per voi...

Cancro: Forse a volte lo dimenticate, ma non occorre trovare sempre un significato nelle cose per poterle apprezzare.

Leone: Dato che non è facile coordinarsi con gli altri, cercate di mettere a fuoco il ruolo che volete avere. Vi aiuterà!

Vergine: Avete la mania di tenere i vostri sogni chiusi nel cassetto. Perché non condividerli con le persone a cui tenete?

Bilancia: Può capitare che gli eventi non vadano come si sperava inizialmente. Accogliete i cambi di programma!

Scorpione: Troppo di corsa negli ultimi giorni per ragionare al meglio? Fermarsi e osservare aiuta a trovare l’ispirazione.

Sagittario: Il vostro partner pare non essere molto contento di alcuni vostri atteggiamenti. Parlateci e chiarite...

Capricorno: Non andate in tilt e concentratevi su una cosa alla volta: il multitasking oggi è controproducente...

Acquario: Non riuscite a togliervi dalla testa un acquisto da fare. Ascoltate le vostre voglie, ma senza esagerare!

Pesci: Giornata malinconica e all’insegna del passato. Chiedetevi allora: quale ricordo per voi è il più importante?

