Cosa ci aspetta oggi, 23 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Le vostre intuizioni, in merito a un acquisto o a un affare importante, potrebbero rivelarsi azzeccate.

Toro: Aspettatevi novità in campo amoroso se siete reduci da un periodo difficile, oppure se siete soli da troppo tempo.

Gemelli: Un buon consiglio: rinunciate a essere egoisti nella sfera affettiva, siate il più possibile attenti ai desideri del partner.

Cancro: In ottima forma, non avrete problemi ad ottenere le attenzioni e i favori che desiderate. Sfruttate il momento.

Leone: In questo giovedì ci potrebbe essere una novità piacevole, in particolare per chi opera alle dipendenze altrui.

Vergine: Mantenendo la calma e adattandovi alle circostanze riuscirete a superare una momentanea crisi.

Bilancia: In ambito affettivo la persona che vi interessa sta attraversando un periodo non facile, e ha bisogno di voi.

Scorpione: Se avete un progetto importante da realizzare, non perdete tempo: questo giorno vi offre le condizioni più favorevoli.

Sagittario: Siete incerti sul da farsi: avete bisogno di una pausa di riflessione per trovare equilibrio e maggiore sicurezza.

Capricorno: È un giovedì in cui vi sentite pronti a qualsiasi evenienza: avrete slancio e spirito d’iniziativa come poche altre volte.

Acquario: Tenete a bada l’umore e non fatevi coinvolgere in situazioni che non vi riguardano assolutamente.

Pesci: Finalmente la giornata è dalla vostra parte, e vi regala dosi massicce di energia, voglia di divertirvi e simpatia.

