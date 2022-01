Cosa ci aspetta oggi, 23 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Trovate del tempo da dedicarvi. La settimana è stata intensa e avete bisogno di influssi positivi che vi rigenerino la mente.

Toro – Lasciate da parte il lavoro almeno la domenica! Siete degli stacanovisti, si sa, ma evitate di esagerare con gli straordinari.

Gemelli – Oggi vi sentite leggermente malinconici. I pensieri negativi si stanno facendo sentire, e sta a voi porre loro un freno e sorridere.

Cancro – Il weekend per voi ha un significato molto chiaro: tempo in famiglia! Via libera quindi a un pranzo in compagnia dei parenti.

Leone – Non siate sempre così cocciuti. Il partner in questo momento ha bisogno di supporto, e fornirlo questa volta spetta a voi.

Vergine – A forza di cercare l’estetica perfetta anche in casa, rimarrete senza arredamento. Cercate quindi di trovare una soluzione.

Bilancia – Vecchie amicizie tornano a farsi sentire. Siete rimasti scottati, ed è comprensibile che vi serva tempo per tornare a fidarvi.

Scorpione – I giorni a casa vi riempiono di energie: date sfogo alla creatività e godete del tempo libero che avete finalmente ritrovato.

Sagittario – Le differenze all’interno della coppia iniziano a farsi sentire. Dovete prenderne atto e cercare un punto di incontro.

Capricorno – La spensieratezza non è per forza inconciliabile con la vostra natura. Vi basterà aprire quella corazza per ricredervi.

Acquario – È giunto il momento di tracciare dei confini ben chiari: solo in questo modo potrete godere di uno spazio tutto vostro.

Pesci – Il mondo vi chiede di tornare con i piedi per terra. In ufficio c’è bisogno di concentrazione, ed è ormai un po’ che vi manca.

