Cosa ci aspetta oggi, 23 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Siete inchiodati sul vostro punto di vista: perché non cercate di capire le prospettive di chi è intorno a voi?

Toro - Ricordate: non serve fare sempre di testa propria. Mostrate ai colleghi una soluzione che unisca le idee.

Gemelli - Non vi rendete conto che ci sono tanti modi di percepire gli eventi, perché ognuno li vive in maniera diversa...

Cancro - Aria tesa con il partner? Non si può arrivare a un rapporto alla pari se non si discutono i limiti...

Leone - Ci sono moltissimi modi per esprimere i concetti. Almeno per questa volta cercate quello più diplomatico!

Vergine - Quando ci si sente indecisi su qualcosa, è meglio concentrarsi sullo stretto indispensabile. Non trovate?

Bilancia - Scovate il più possibile immagini, colori e parole che rappresentino le migliori parti di voi. Vi sarà di grande aiuto!

Scorpione - Ragionate bene su come vorreste impostare un discorso importante a un amico. L’occasione è unica...

Sagittario - Oggi provate a essere più ricettivi e curiosi: tra i racconti degli altri potreste trovare delle storie interessanti!

Capricorno - Tendete a chiudervi spesso in voi stessi, ma se non condividete le idee, non avrete mai un vero riscontro...

Acquario - Sviluppate meglio il vostro pensiero ascoltando chi prende quella faccenda da un’altra angolazione.

Pesci - Chi vi conosce a fondo sa farvi notare cose che prima erano fuori dal vostro campo visivo. Tenetelo presente!

