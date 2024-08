Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Sfuggire al confronto con un amico con cui i rapporti sono tesi da un po’, non aiuterà a sistemare la situazione.

Toro: Troverete un grosso inghippo nel percorso prefigurato per il successo. Non vi resta che escogitare altro...

Gemelli: Avete dato il tutto per tutto per salvare la vostra relazione ma non è andata bene. Non vi dovete incolpare...

Cancro: Ormai vi siete arresi all’idea di essere negati in ciò che fate, ma forse dovete solo prendere coraggio.

Leone: Non riuscite a trattenere la vostra generosità nei confronti di chi amate. I vostri cari sono davvero fortunati!

Vergine: Il rigore che perseguite in ogni azione potrebbe non essere sempre il metodo giusto da applicare. Pensateci...

Bilancia: Ultimamente avete occhi solo per una persona e non fate che pensarci. Perché non fate il primo passo?

Scorpione: Cantate vittoria troppo presto: tenete sempre conto dei possibili imprevisti che potrebbero rovinare i vostri piani...

Sagittario: Avete tutte le carte a disposizione per realizzare i vostri sogni, vi manca solo un pizzico di fortuna. Vedrete!

Capricorno: Nonostante la dura corazza con cui vi presentate siete dei teneroni. Dimostratelo anche ai vostri cari!

Acquario: Tristi per il ritorno dalle ferie? Cominciare dalle piccole gioie può essere il primo passo per riprendere il tran tran.

Pesci: Pentirsi delle attenzioni date all’ex non è certo da voi: voltate pagina e siate fieri dell’amore donato! Andrà meglio!

