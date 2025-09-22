Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete – Oggi vi sentirete come in una corsa a ostacoli... che avete messo voi. Invece di saltarli, provate a spostarli.

Toro – Vi siete alzati con la voglia di provare cose nuove? Regalatevi una bella gita a quel museo che avete puntato.

Gemelli – Siete i re delle notifiche, ma la concentrazione vi ghosta come il vostro ex. Spegnete tutto per qualche ora.

Cancro – Prevista seria instabilità nell’ambito amoroso. Ricordate: prima di attaccare ascoltate le motivazioni dell’altro.

Leone – Prendetevi meno sul serio e imparate l’autoironia, o presto qualche collega vi toglierà il saluto.

Vergine – Il rientro dalle ultime vacanze vi ha segnato in maniera indelebile. Dovete ritornare alla normalità però...

Bilancia – Vi troverete a scegliere tra due cose ugualmente poco convincenti. Prendete la meno peggio...

Scorpione – Tutto il rancore che state covando non vi fa bene. Date sfogo ai vostri sentimenti, troverete supporto!

Sagittario – Siete pronti per quel viaggio spirituale che avete per lungo tempo rimandato. Abbracciate la nuova filosofia!

Capricorno – Concentratevi: non dovete necessariamente fare dieci cose al minuto per essere produttivi...

Acquario – Tutti vi sembrano migliori di voi? Solo perchè non avete ancora raggiunto il vostro massimo!

Pesci – Ultimamente il sottofondo della vostra vita è una playlist di Lana Del Rey: triste. Risollevatevi l’umore!

