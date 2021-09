Cosa ci aspetta oggi, 22 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Grandi aspettative per l’estate e come ogni anno non è successo niente. Ma la vita può cambiare anche a settembre...

Toro: Fermatevi e ricordate quel giorno. Un po’ di memoria non guasta per capire a che punto si è arrivati e prendere decisioni sagge.

Gemelli: In questi mesi siete cresciuti moltissimo, ma nessuno sembra accorgersene. Qualcuno oggi vi darà soddisfazione...

Cancro: La confusione non porta a buone decisioni. Aspettate la pace, anche se ci mettesse un giorno in più ad arrivare!

Leone: Avete presente i colori del mare? Non sono solo per l’estate. Il vostro autunno avrà il mare dentro, per un incontro riscoperto...

Vergine: Quel viaggio vi ha lasciato qualcosa. Oggi ve ne accorgerete, perché la serenità che avrete dentro viene da un altro mondo.

Bilancia: Non state a soppesare ogni cosa. Per trovare la vita dovete lasciare le redini. Questo è il giorno in cui potrete provarci.

Scorpione: I problemi familiari pesano nel cuore, ma il cielo non è poi così nero. Lasciate che la fiducia vi faccia visita, si risolveranno...

Sagittario: È vero, forse il futuro vi sembra vuoto, ma all’orizzonte c’è un sole nuovo. Pronti per alzarvi a guardarlo, oggi?

Capricorno: Sospendere il giudizio non è il vostro forte, ma oggi per amore sorprenderete voi stessi. Avanti così!

Acquario: Oggi riceverete un sorriso senza motivo e finalmente capirete che le cose belle non dovete per forza meritarle per riceverle.

Pesci: Difficile avere pazienza e attendere. Ma non incaponitevi, la vita a voi ci pensa e troverà la strada per raggiungervi...

