Cosa dicono le stelle per il 21 settembreLa giornata segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete – In questa giornata cercate di evitare scontri inutili: la vostra franchezza potrebbe ferire chi vi è vicino...
Toro – Un incontro inaspettato potrà presto scuotere la vostra routine: tenetevi pronti a cambiare rotta!
Gemelli – Un’idea interessante prende sempre più forma: seguite l’intuizione, anche se pare fuori dagli schemi.
Cancro – Un ricordo riaffiora dentro di voi: affrontatelo con la giusta maturità, e non con incrollabile nostalgia.
Leone – Evitate il più possibile di creare drammi familiari: quello che serve adesso è l’ascolto, non l’orgoglio...
Vergine – La troppa precisione vi confonde sempre: perché non lasciate spazio anche al caso, ogni tanto?
Bilancia – Passioni in grande fermento, ma occhio a non bruciarvi. Meglio gestirle con grande lucidità.
Scorpione – Un segreto in questa giornata verrà a galla: affrontatelo con sangue freddo, vi rafforzerà!
Sagittario – Troppe distrazioni davanti a voi: focalizzatevi su una meta alla volta, vi farà solo che bene.
Capricorno – Un passo alla volta: non tutto si può risolvere subito, ma quel che conta è essere sulla strada giusta.
Acquario – Il lavoro è parecchio intenso, ma quando tornate a casa non dimenticate chi vi sostiene da sempre.
Pesci – Momento delicato per voi: sarà fondamentale curare il vostro mondo emotivo prima di aprirvi agli altri.