Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete – In questa giornata cercate di evitare scontri inutili: la vostra franchezza potrebbe ferire chi vi è vicino...

Toro – Un incontro inaspettato potrà presto scuotere la vostra routine: tenetevi pronti a cambiare rotta!

Gemelli – Un’idea interessante prende sempre più forma: seguite l’intuizione, anche se pare fuori dagli schemi.

Cancro – Un ricordo riaffiora dentro di voi: affrontatelo con la giusta maturità, e non con incrollabile nostalgia.

Leone – Evitate il più possibile di creare drammi familiari: quello che serve adesso è l’ascolto, non l’orgoglio...

Vergine – La troppa precisione vi confonde sempre: perché non lasciate spazio anche al caso, ogni tanto?

Bilancia – Passioni in grande fermento, ma occhio a non bruciarvi. Meglio gestirle con grande lucidità.

Scorpione – Un segreto in questa giornata verrà a galla: affrontatelo con sangue freddo, vi rafforzerà!

Sagittario – Troppe distrazioni davanti a voi: focalizzatevi su una meta alla volta, vi farà solo che bene.

Capricorno – Un passo alla volta: non tutto si può risolvere subito, ma quel che conta è essere sulla strada giusta.

Acquario – Il lavoro è parecchio intenso, ma quando tornate a casa non dimenticate chi vi sostiene da sempre.

Pesci – Momento delicato per voi: sarà fondamentale curare il vostro mondo emotivo prima di aprirvi agli altri.

