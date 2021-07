Cosa ci aspetta oggi, 21 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Cercate di mettere un freno al vostro entusiasmo, se non volete ritrovarvi a rimuginare su un progetto sfumato a causa vostra.

Toro – Vi troverete ad affrontare una situazione complicata, ma ne uscirete alla grande grazie alla vostra capacità d’improvvisazione.

Gemelli – Pare che la dea bendata si sia affezionata a voi. Approfittatene per avviare nuovi progetti ai quali pensate da tempo.

Cancro – Non è il caso di infilarsi in situazioni scomode che potrebbero compromettere la vostra reputazione. Attenti a quello che fate.

Leone – I tempi sono maturi per mettere da parte l’orgoglio e riallacciare i rapporti con una persona che non sentite da un po’...

Vergine – Tenere il piede in due staffe non fa per voi. È giunto il momento di prendere una decisione che avete schivato per lungo tempo.

Bilancia – Oggi tutto vi riesce alla perfezione... o quasi. Sperimentate qualcosa di nuovo, ma occhio a non esagerare.

Scorpione – È da un po’ che attendete pazienti la vostra occasione per emergere in ambito lavorativo. Il vostro momento è arrivato.

Sagittario – Troppa frenesia nella vostra vita può compromettere anche le situazioni più stabili. Concedetevi un momento di relax.

Capricorno – Non un ottimo periodo per quanto riguarda le relazioni, ma non datevi per vinti troppo facilmente. Finché c’è vita...

Acquario – Non siate così seri! Per una volta mettete da parte la timidezza e fate quello che vi dice l’istinto. Non ve ne pentirete.

Pesci – Una discussione con il partner potrebbe mettervi di cattivo umore. Una buona cena a lume di candela è quello che ci vuole.

