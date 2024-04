Cosa ci aspetta oggi, 21 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Vi aspetta una giornata emozionante e ricca di sorprese: non fatevi rovinare il buon umore da nessuno!

Toro: Tentare di origliare le conversazioni dei vostri colleghi può procurarvi la nomea di comare dell’ufficio...

Gemelli: Mostrate buon viso a cattivo gioco: non c’è niente che irrita i nemici più di essere trattati con gentilezza.

Cancro: Notate sempre se qualcosa non va con il vostro infallibile intuito. Ma chi si accorge quando state male?

Leone: Temete che qualcuno vi ami soltanto per la vostra bellezza, ma in tanti apprezzano ciò che avete dentro.

Vergine: Rompere il ghiaccio con i nuovi amici è più semplice di quanto pensiate: puntate sul vostro umorismo!

Bilancia: Intraprendenti, fiduciosi e solari: comportatevi così e vedrete che raggiungerete tutti i vostri obiettivi!

Scorpione: Costringere gli altri a pensarla sempre come voi non è un buon esercizio di democrazia. Non trovate?

Sagittario: Avrete il coraggio necessario per conquistare la persona per cui avete una cotta? Non indietreggiate!

Capricorno: Vi ingegnerete per trovare nuovi modi di aggiungere altri libri alla vostra libreria già sofferente...

Acquario: Unione e fedeltà devono essere le basi della vostra relazione, senza lasciar spazio però all’insidiosa gelosia...

Pesci: Se siete giù di morale perché non organizzate una serata a base di film con il vostro migliore amico?

