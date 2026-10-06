Cosa dicono le stelle per il 6 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete – State facendo fatica a gestire dei rapporti. Forse avete dato fiducia alla persona sbagliata?
Toro – L’amicizia per voi è un legame che va coltivato nel tempo, non tutti però riescono a farlo e questo vi ferisce.
Gemelli – Sentite che ultimamente non avete abbastanza stimoli creativi. Sarebbe meglio cambiare zona...
Cancro – Si prospetta una settimana difficile ma vedrete che quando sarà finita ne varrà sicuramente la pena.
Leone – Avete recuperato la giusta ispirazione e potete lanciarvi in un nuovo progetto con più spensieratezza.
Vergine – Siete in una fase di stallo, adesso bisogna riflettere sui prossimi obiettivi a lungo e a breve termine.
Bilancia – Dovete fare i conti con ciò che avete rimandato fino ad ora. È il momento di recuperare gli impegni trascurati.
Scorpione – State attraversando un momento difficile dal punto di vista emotivo. Per questo vi sentite più fragili e sensibili.
Sagittario – Per voi è un periodo favorevole: state imparando a stare bene non solo con gli altri ma anche da soli.
Capricorno – Dei problemi economici vi hanno portato a risparmiare facendo tante rinunce. Da oggi la situazione migliora.
Acquario – Siete innamorati del concetto d’amore ma questo rischia di farvi dimenticare quali sono i vostri veri ideali.
Pesci – Ora che avete imparato come fare, continuate a credere nelle vostre potenzialità sempre e comunque.