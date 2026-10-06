Ariete – State facendo fatica a gestire dei rapporti. Forse avete dato fiducia alla persona sbagliata?

Toro – L’amicizia per voi è un legame che va coltivato nel tempo, non tutti però riescono a farlo e questo vi ferisce.

Gemelli – Sentite che ultimamente non avete abbastanza stimoli creativi. Sarebbe meglio cambiare zona...

Cancro – Si prospetta una settimana difficile ma vedrete che quando sarà finita ne varrà sicuramente la pena.

Leone – Avete recuperato la giusta ispirazione e potete lanciarvi in un nuovo progetto con più spensieratezza.

Vergine – Siete in una fase di stallo, adesso bisogna riflettere sui prossimi obiettivi a lungo e a breve termine.

Bilancia – Dovete fare i conti con ciò che avete rimandato fino ad ora. È il momento di recuperare gli impegni trascurati.

Scorpione – State attraversando un momento difficile dal punto di vista emotivo. Per questo vi sentite più fragili e sensibili.

Sagittario – Per voi è un periodo favorevole: state imparando a stare bene non solo con gli altri ma anche da soli.

Capricorno – Dei problemi economici vi hanno portato a risparmiare facendo tante rinunce. Da oggi la situazione migliora.

Acquario – Siete innamorati del concetto d’amore ma questo rischia di farvi dimenticare quali sono i vostri veri ideali.

Pesci – Ora che avete imparato come fare, continuate a credere nelle vostre potenzialità sempre e comunque.

© Riproduzione riservata