La mappa della longevità in Sardegna si arricchisce di un nuovo punto. È Bolotana, in provincia di Nuoro. Qui le donne che superano i 70 anni hanno una probabilità tre volte superiore rispetto alla media nazionale di superare il secolo di vita.

È quanto emerge da uno studio internazionale che ha coinvolto, tra gli altri, l'Università di Sassari e l'University of Illinois di Chicago pubblicato sulla rivista Frontiers in Aging.

A far cadere l'attenzione dei ricercatori sul comune di Bolotana è stata l'insolita concentrazione di centenari: nel 2024 ne vivevano 6 su una popolazione di poco più di 2.000 abitanti. L'analisi dei dati contenuti nell'anagrafe comunale e nei registri parrocchiali ha consentito al team di mappare la popolazione per un intero secolo e avere conferma che nel paese l'aspettativa di vita media è più alta che nel resto d'Italia. Sono le donne, però, che hanno valori straordinari: arrivate a 70 anni hanno un'aspettativa di vita media di altri 21 anni. Inoltre, quelle che raggiungono i 70 anni hanno una probabilità del 13,8% di arrivare a 100. Per avere un raffronto, la percentuale nel resto d'Italia è intorno al 3,5%.

Questi dati, secondo le stime dei ricercatori, piazzano le donne di Bolotana subito dietro a quelle di Hong Kong nella classifica della longevità femminile nel mondo.

«Pensiamo che questa sia la popolazione femminile più longeva al mondo, o quasi», ha affermato in una nota uno degli autori dello studio, S. Jay Olshansky.

(Unioneonline)

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