Ariete – Questo lunedì porta con sé delle responsabilità importanti. Va presa una decisione senza rimandare.

Toro – In questo momento l’amore non è una vostra priorità, non limitate però le nuove conoscenze.

Gemelli – Iniziate questa settimana con curiosità. Sapete che potrebbe regalarvi dei risvolti davvero inaspettati.

Cancro – Gli ultimi giorni sono stati un po’ complicati a causa di varie incomprensioni che vi portano a riflettere....

Leone – Dei problemi che fino a qualche giorno fa vi sembravano insormontabili adesso si possono superare.

Vergine – Vi siete pentiti di una reazione che avete avuto a quella confessione fatta da un amico. Chiaritevi!.

Bilancia – Adesso siete consapevoli di quali sono i vostri limiti e per questo lavorate sodo per diventare migliori.

Scorpione – Un disguido vi porterà a cambiare piani. Non lamentatevi del problema piuttosto cercate subito una soluzione.

Sagittario – Sul lavoro ci saranno importanti novità, potrebbe arrivare una promozione o un nuovo progetto.

Capricorno – Oggi avete decisamente quella marcia in più che vi permetterà di farvi notare e soprattutto apprezzare.

Acquario – Delle volte siete fin troppo sicuri di voi e questo vi porta a rendervi altezzosi agli occhi della gente.

Pesci – Dovete lavorare di più sulla comunicazione, non potete sempre stare male e non parlarne con qualcuno.

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