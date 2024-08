Cosa ci aspetta oggi, 21 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Sogni strani e movimentati agitano le vostre notti? Provate a capire per bene il significato inconscio.

Toro - Siete disposti a sacrificare ogni cosa pur di compiacere il partner. Attenti a cosa mettete da parte però...

Gemelli - La vostra vera forza risiede nell’energia creativa che irradiate ogni giorno. Sta a voi alimentarla!

Cancro - Ormai vi sembra di aver perso ogni treno della vita in campo amoroso? Provate a cambiare strategia.

Leone - Non avete ancora raccolto adesioni per un weekend con gli amici last minute? Partite in un viaggio solitario...

Vergine - Vorreste stupire chiunque non creda in voi della vostra brillantezza: attenti a non strafare però...

Bilancia - Lavorare su voi stessi vi aiuterà a non inimicarvi persone con cui, in genere, siete in rapporti tesi.

Scorpione - Puntate sempre in alto e date il meglio di voi stessi: giungerete là dove non pensavate nemmeno di arrivare!

Sagittario - Sapete di essere dalla parte del torto in un litigio recente, eppure non volete mollare l’osso...che senso ha?

Capricorno - Cercare sempre e comunque il pelo nell’uovo non aumenterà l’indice di gradimento tra chi vi conosce...

Acquario - Ritrovare le vostre vere radici potrebbe ricongiungervi in maniera inspiegata alla vostra terra di origine.

Pesci - Sarete inondati da un’onda di riconoscimento e di gratitudine dagli amici che avete sostenuto. Bene!

