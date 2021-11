Cosa ci aspetta oggi, 20 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Da anni vorreste liberarvi di quella sensazione. È il momento di accoglierla, perché possa davvero guarire. Abbiate fiducia.

Toro – Avete una straordinaria capacità di far sentire libero l’altro. Qualcuno oggi vi ringrazierà in modo silenzioso.

Gemelli – Non lasciate passare troppo tempo. Ci sono cose che vanno prese sul nascere. Così potrete proseguire sereni...

Cancro – Credete che sia un difetto non saper dare voce a quello che provate. La verità è che comunicate in modo diverso dagli altri.

Leone – A volte avete l’impressione di aver bisogno di una vacanza per fuggire da tutto. Ora non è possibile, ma se solo foste creativi...

Vergine – Vi siete disabituati a tenere sotto controllo tutto come facevate di solito e ora che lo dovete fare vi pesa. Un piccolo sforzo!

Bilancia – Nel profondo delle cose non ci si arriva con la testa, ma con il cuore. Occhio a non avvilupparvi nei pensieri!

Scorpione – Per il troppo lavoro avete l’impressione di trascurare molte relazioni. Trovate del tempo, anche ridotto, ma che sia di qualità.

Sagittario – Novembre non è mai un mese semplice per voi amanti dell’estate. Provate a non farci caso, anche l’autunno porta sorprese.

Capricorno – Date un nome chiaro e preciso ai pensieri che vi turbano. Poi confrontatevi con qualcuno, vedrete che si trasformeranno...

Acquario – State cercando di dare il meglio di voi in ogni ambito, ma la stanchezza si fa sentire. Non sempre si può eccellere!

Pesci – Ritrovarvi a dover gestire vissuti passati vi destabilizza ora che siete cresciuti tanto. Non temete, è solo un altro passaggio...

