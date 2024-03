Cosa ci aspetta oggi, 20 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: L’inizio settimana è stato difficoltoso. Oggi però va tutto a gonfie vele, avete fatto il pieno di energia!

Toro: Non lasciatevi intimorire dai superiori. Siate consapevoli delle vostre capacità e proponete le vostre idee!

Gemelli: Non focalizzatevi su un unico obiettivo. Nella vita è sempre meglio avere un piano di riserva... o anche due.

Cancro: Aspettare o andare avanti? Se si tratta di lavoro, pazientate. Se state pensando a qualcuno... Tirate dritto.

Leone: L’amore latita da parecchi mesi ma una svolta inaspettata potrebbe colpirvi quando non ve lo aspettate!

Vergine: Ammettiamo pure che lo sport non sia il vostro passatempo, ma assecondate la vostra dolce metà ogni tanto.

Bilancia: Cominciate a riordinare i vostri sentimenti. Molto presto qualcuno busserà alla porta e dovrete essere pronti.

Scorpione: Chi continua a dubitare di voi presto si ricrederà. E non serviranno grandi gesti, ma solo un poco di ingegno...

Sagittario: Che ci crediate o no, qualcuno vi stima veramente per quello che fate. Apritevi e ne trarrete gran beneficio.

Capricorno: State girando in tondo, nel lavoro e in amore. Non è meglio forse fermarsi per ritrovare la strada di casa?

Acquario: Qualcuno a voi molto vicino presto farà la sua mossa. Mantenete alta la guardia, meglio essere preparati...

Pesci: Ultimamente mangiare sano è l’ultimo dei vostri pensieri, ma non dovete abbattervi: integrate con la corsa!

