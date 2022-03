Cosa ci aspetta oggi, 20 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Amicizia e amore sono avventure da non negarsi mai... Siete meritevoli di affetto anche quando vi trovate in errore!

Toro: L’assenza della persona amata vi porta a cercarla in continuazione. È giusto dimostrare amore ma lasciatele i suoi spazi.

Gemelli: Un po’ di attività fisica non può che fare del bene a mente e spirito! Ritagliatevi una mezz’ora ogni giorno per allenarvi.

Cancro: Non siate sempre accondiscendenti, se c’è qualcosa che non va è necessario farlo presente meglio se con gentilezza.

Leone: A volte chiedete troppo da voi stessi e vi ritrovate a stringere un pugno di mosche. Fissate obiettivi verosimili e raggiungibili...

Vergine: Oggi vi servirebbe proprio una mano per calmare i nervi. Un bell’infuso di lavanda e camomilla fa miracoli prima di dormire!

Bilancia: A volte vi sembra di non trovare pace nella vostra condizione poiché puntate sempre a qualcosa di superiore. Pazientate...

Scorpione: Quando vi sentite inadeguati per un determinato compito pensate sempre che il vero fallimento sta nella paura di provarci.

Sagittario: State dando il meglio di voi in questi giorni fatti di spensieratezza e brezza primaverile. Siete finalmente in equilibrio.

Capricorno: L’empatia è una lama a doppio taglio ma può rivelarsi fondamentale per comprendere con chi avete a che fare...

Acquario: Non siete ottimi ascoltatori ma fate del vostro meglio per dispensare consigli saggi. Concentratevi sull’altro...

Pesci: Non starete rubando la scena a qualcuno che aspettava un momento come questo da tempo? Fatevi da parte per oggi.

