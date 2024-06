Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Il vostro lato più goloso vi farà venir voglia di cucinare un ricco menù. L’alternativa? Uscite a cena!

Toro: Tutti chiederanno il vostro aiuto e voi, come al solito, vi farete in quattro per supportarli. Fatevi rispettare!

Gemelli: Anche gli adulti, di tanto in tanto, hanno bisogno di sfogarsi e farsi un bel pianto. Non trattenete i sentimenti.

Cancro: I single del segno dovranno pazientare ancora prima di incontrare qualcuno di speciale...

Leone: Per ritrovare la pace e la fiducia in voi stessi dovreste cercare di fare prima ordine intorno a voi.

Vergine: Il partner vi farà innervosire. Pazientate, stare insieme significa anche supportarsi nei momenti difficili.

Bilancia: Troppe cose da fare, dovreste cercare di stabilire un ordine di priorità. Evitate di impazzire!

Scorpione: Ultimamente non vi siete sentiti molto apprezzati sul lavoro, ma le cose sono pronte a cambiare in meglio.

Sagittario: Mettere da parte un sogno per accoglierne un altro non equivale a una sconfitta, ma a grande maturità.

Capricorno: Sentite il bisogno di immergervi nel silenzio. Nel fine settimana, organizzatevi per stare un po’ soli soletti.

Acquario: C’è poco da fare, a volte per migliorare una brutta giornata basta farsi una sana risata tra amici!

Pesci: Una persona con cui avete poca confidenza vi darà un consiglio inaspettato, ma sicuramente prezioso.

